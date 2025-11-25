日本相撲協会の九州場所担当部長、浅香山親方（元大関魁皇）＝福岡県直方市出身＝が25日、福岡市・天神の西日本新聞社を訪れ、ウクライナ出身の関脇安青錦の初優勝で幕を閉じた一年納めの場所を田川大介社長に報告し、さらなる土俵の充実を約束した。「千秋楽に横綱大の里が休場したが、けがなので仕方がない。安青錦が盛り上げてくれた」と浅香山親方。2年連続の満員札止めとなった会場の福岡国際センターはもちろん、安青錦