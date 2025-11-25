日本で初めての開催となった「デフリンピック」。静岡県伊豆市が会場となっている自転車競技は11月25日、最終日を迎えました。三笠宮家の彬子さまが大会の様子を観戦され、選手に拍手を送られていました。 【写真を見る】三笠宮家の彬子さまが大会の様子を観戦されたデフリンピック デフリンピックは、「耳が聞こえない聞こえにくい人のためのオリンピック」といわれる国際スポーツ大会です。 初の日本開催となった今大会