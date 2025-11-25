子どもたちに生の音楽で感動を届けようと、11月25日、静岡県小山町の小学校でアカペラグループによるコンサートが開かれました。 【写真を見る】アカペラグループ「INSPi」が小山町の小学校で行ったコンサートの様子 「民音学校コンサート」は、一般財団法人民主音楽協会が、すべての人に音楽を楽しんでほしいと1973年から続けているものです。 25日は、アカペラグループの「INSPi（インス