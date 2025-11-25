元AKB48でタレントの柏木由紀（34）が25日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。大物芸人の展示会を訪れたことを報告した。柏木はストーリーズに「浜田雅功展『雲を横切る飛行雲』」と書き出し、「ダウンタウン」浜田雅功による個展「空を横切る飛行雲」を訪れた様子をアップ。続けて「音声ガイドを聞きながらニコニコしたりふふっと笑ってしまったり展示会で人生初めて背伸びせずにまっすぐ楽しめました！