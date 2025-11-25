お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（49）が25日、東京・増上寺でディズニー・アニメーションの新作映画「ズートピア2」（12月5日公開）の大ヒット祈願イベントに出席した。前作に続いてズートピア警察署受付担当のチーター・クロウハウザーの声優を務めた。「サバンナというコンビ名にして本当に良かった」と喜びを語った。今作の公開を発表する動画にはクロウハウザーが登場せず。「左遷された！と思いまして、あの夜だけ