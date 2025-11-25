２４日のテレビ朝日「徹子の部屋」には、上沼恵美子がゲスト出演した。西の話芸と徹子ワールドがマリアージュして、パワフルな３０分が展開された。上沼は結婚する時、いかに夫を好きだったかに始まり、現在は「別居して８年半」だと説明。「日曜日にだけ帰ってくるんです。外食してます。しゃべりませんよ」と現在はほとんど会話がないという。「夫婦のキャリア」「間が持つ」と表現する状態だと言語化し「普通はしゃべらな