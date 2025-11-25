巨人のドラフト３位・山城京平投手（２２）＝亜大＝と育成ドラフト２位・林燦（はやし・きら）投手（２２）＝立正大＝が２５日、都内で東都大学野球連盟からプロ入りする選手を対象とした研修会に出席した。ブロードマインド株式会社の大西新吾氏が講師となり、この日出席した６選手は「プロ野球選手のお金との向き合い方」としてライフプランや資産管理方法、税金などについての項目を約１時間半受講。山城は「年金、老後の話