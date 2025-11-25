新日本プロレス２５日福島大会の「ワールドタッグリーグ」Ｂブロック公式戦で、「ユナイテッド・エンパイア」のグレート―Ｏ―カーン、カラム・ニューマン（２３）組がランス・アーチャー（４８＝米ＡＥＷ）、アレックス・ゼイン（３９）の「モンスターソース」から初勝利を挙げた。連合帝国はニューマンが敵チームの猛攻にさらされて苦しい展開が続く。アーチャーがゼインをチョークスラムで投げつける要領のムーンサルトプレ