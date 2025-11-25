家庭で余っている食料品を集め、支援を必要とする人に届ける「フードドライブ」。年末年始を前に25日から県内100か所以上で食料品の寄付の受け付けが始まりました。箱の中に詰められていくレトルト食品やお菓子など。食料品を集め、年末年始にかけて支援を必要とする子どもや家庭に届ける「フードドライブ」です。きょうから県内で食料品の寄付の受け付けが始まりました。寄付をした人は（60代）「レトルトの混ぜご飯