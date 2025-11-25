なとりが2026年の1月21日に2ndアルバム『深海』をリリースすることが解禁された。なとりは前作『劇場』を2023年12月にリリースしており、およそ2年ぶりのアルバムリリースとなる。収録曲は新曲を含む計18曲とかなりのボリュームになっている。また、収録曲にはバイラルヒット中の楽曲「プロポーズ」の他、2026年1月より放送開始されるTVアニメ『【推しの子】』第3期のエンディング主題歌「セレナーデ」が収録される。▲ジャケット