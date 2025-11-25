11月18日に宿毛市の20代の男性を海に投げ落とし暴行を加えた上、現金を奪い取ったとして警察は11月25日までに愛媛県と県内に住む20代の男あわせて3人を強盗致傷の疑いで逮捕しました。強盗致傷の疑いで逮捕されたのは高知市新田町の無職 澤田成人容疑者(25)と四万十市中村の飲食店経営 岡本祐希容疑者(26)、愛媛県北宇和郡松野町の自称会社員 岡林拓実容疑者(26)の3人です。警察によりますと3人は11月18日午前2時ごろ、宿毛市の20