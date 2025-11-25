風男塾が、2026年のライブツアー日程を発表した。この日程は11月24日に東京・GARDEN 新木場 FACTORYで開催された＜風男塾LIVE TOUR 2025 FINAL 〜Dynamic〜＞のアンコールにてアナウンスされた。日程の詳細は下記を確認していただきたい。なお風男塾は、12月30日に年末恒例となる＜風男塾 黒白歌合戦 2025＞の開催を控えている。■＜黒白歌合戦2025＞2025年12月30日（火）東京・渋谷ストリームホール◾️＜春の東名阪＞