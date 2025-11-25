１１月英ＣＢＩ小売売上高報告はマイナス３２、前回マイナス２７から悪化＝ロンドン為替 １１月英ＣＢＩ小売売上高報告はマイナス３２と前回１０月のマイナス２７から悪化した。１０月までの改善傾向は頓挫している。１１月２６日の秋季予算案を控えて、消費マインドはなかなか盛り上がってこないようだ。 GBP/USD1.3125GBP/JPY205.25EUR/GBP0.8790