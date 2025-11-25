円高とドル安が混在、ドル円は１５６円台前半米利下げ観測と介入警戒感で＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、円高とドル安が混在している。そのなかで、ドル円は157円付近で上値を抑えられると、ロンドン時間には156.10台まで下押しされている。クロス円も上値が重く、ユーロ円は180円台前半、ポンド円は205円付近まで安値を広げた。欧州株や米株先物がマイナス圏推移とリスク警戒の動きとともに、政府日銀による介