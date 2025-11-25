巨人・西舘勇陽投手（23）が25日、東京都稲城市の駒沢女子大で行われた調理体験イベントに参加した。退寮後の一人暮らしをする選手に向け、球団管理栄養士による調理講習会。宮原、笹原らとともに参加し駒沢女子大人間健康学部健康栄養学科の学生のサポートを受けながら調理した。西舘はぶり大根の大根を「親の手伝いをときどきするくらいだったので、凄く久しぶり」に持った包丁を使ってカット。他にも「慣れてないなりにう