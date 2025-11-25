【漫画】本編を読むモラハラされているのに、自分を責めてしまう場合がある。そんな日々が積み重なるうちに、少しずつ自己肯定感が削られていく。『娘の水泳教室で不倫してた夫を捨てるまで』（サレ妻マユコ/KADOKAWA）は、そんな痛ましい現実を描いたサレ妻の再生ストーリーだ。主人公のマユコは、誰もが羨むほど優しくて素敵な彼・信介と結婚した。幸せな結婚生活を思い描いていたが、妊娠をきっかけに彼の態度は一変する。