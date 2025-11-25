flumpoolが、新曲「スノウゴースト」を12月3日にデジタルリリースすることを発表した。この楽曲は山村隆太（Vo）が、8月の夏真っ盛りに「久しぶりに冬ソング作ってみたいな！！！！」と投稿したところから制作が始まった。これ以降の楽曲制作過程がTikTokを始めとするSNSにて確認することができる。◆◆◆◾️山村隆太 コメント冬の空気の中で吐いた息が、濃く、静かに形を持つ瞬間があります。本来