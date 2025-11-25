JR東日本はPASMOと提携し、新たなコード決済サービスをスタートさせることを発表しました。加熱するキャッシュレス競争に、新たなうねりを巻き起こすことになるのでしょうか。【デモ画面を見る】モバイルSuica・PASMOのアプリ上に「teppay」マークタップしてみると…モバイルSuica・PASMO利用拡大の足かせに“2万円の壁”?吉村恵里子キャスター:発行枚数は1億1337万枚（3月現在）だというSuica。生活になくてはならないという方