今回はDJ Nag-Ta「寄生Tune（feat.TOMOMI SUGIYAMA）」というひとつの楽曲から、ラッパーの姿勢、ヒップホップ文化の継承、そしてラップという表現スキルに絡み合っているややこしい側面を整理してみたい。いつもの通り、コメンテーターはナビゲーターのTuneCore Japanの堀巧馬とTuneCore Japanの菅江美津穂、進行役は烏丸哲也（BARKS）である。◆◆◆──今回はヒップホップのフィーチャリング作品を話題に上げ