境内のモミジが赤く色づき紅葉のピークを迎えた、東京・世田谷区の豪徳寺が連日、外国人観光客だらけに？人気の理由は猫でした。境内にさまざまな猫が飾られ“招き猫発祥の地”とも呼ばれる豪徳寺。奉納棚には1万個ほどの大小さまざまな招き猫が所狭しと並び、多くの外国人観光客が熱心に撮影していました。香港から来たという女性3人組は、招き猫と紅葉の見事なコラボレーションを撮影し、「すごく幸せです。私たちはこの招き猫を