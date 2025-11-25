元プロボクサーの具志堅用高氏が、YouTubeチャンネル『具志堅用高のネクストチャレンジ』で24日に公開された動画に出演。井上拓真と那須川天心の試合を振り返った。具志堅用高氏○井上拓真と那須川天心の“違い”具志堅氏は「5ラウンドからの試合展開が変わりましたね」と言い、「拓真のほうが接近戦で手を出した。パンチの数が多かったね。それはやっぱりボクシングのキャリアかな。天心のほうは戦い方がまだ浅いね」と解説。また