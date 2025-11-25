出川哲朗、長嶋一茂、ホラン千秋――このちょっと不思議なMCトリオが送る番組『出川一茂ホラン☆フシギの会』。11月22日（土）の同番組では、オカルト書籍の編集・執筆を行う角由紀子さんをゲストに招き、MC3人が世界中で目撃された未確認異常現象の映像を検証する企画が放送された。一茂は自らが仕入れた「ハワイの雲型UFO」の映像を紹介。ハワイの空をまるで飛行機雲のような物体が飛行している様子が映し出された。目撃者が続出