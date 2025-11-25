[11.25 ACLEリーグステージ第5節](成都)※21:15開始主審:アブドゥラ・アルマッリ<出場メンバー>[成都蓉城]先発GK 1 ジャン・タオDF 2 フー・フェアタオDF 5 ティモ・レツヘルトDF 11 ヤハフ・グルフィンケルDF 19 ドン・ヤンフォンDF 22 リー・ヤンMF 8 チョウ・ディンヤンMF 10 ロムロMF 16 ヤン・ミンヤンFW 7 ウェイ・シーハオFW 9 フェリペ・シウバ控えGK 32 リウ・ディエンズオDF 17 ワン・ドンシェンDF 18 ハン・ポン