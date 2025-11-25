大分トリニータは25日、竹中穣監督(49)が今季限りで退任することが決まったと発表した。竹中監督は昨季、大分のコーチに就任。今年8月に片野坂知宏前監督の退任を受け、監督に就任していた。大分は今季、J2リーグ戦1試合を残し、8勝14分け15敗の16位。前節で千葉に0-1で敗れたが、下位クラブの結果を受けてJ2残留が決まっていた。竹中監督はクラブを通じて「このたび、2025シーズンをもちまして、大分トリニータの監督を退任