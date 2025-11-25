タレントの森脇梨々夏（23）が25日までに自身のインスタグラムを更新。注目を集めたボクシング世界戦・井上拓真―那須川天心戦でラウンドガールを務めた効果を明かした。森脇はマネジャーから送られた画像を、インスタグラムのストーリーズに掲載。「検索急上昇ランク1位」に自身の名前「森脇梨々夏」が載っている画像を見せ、「すごい嬉しい」と喜びの声を上げた。森脇は、YouTubeのドッキリ企画でリアクションが「ピュアす