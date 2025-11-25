川西町によりますと、25日の午後6時30分ごろ、山形県川西町時田地内の中郡駅付近でクマが目撃されました。 【写真を見る】近くには駅や住宅川西町時田でクマ目撃町が注意呼びかけ（山形） 町は、付近にまだクマが潜んでいる可能性があるとして、注意を呼びかけています。