前橋市の小川晶市長前橋市の小川晶市長（42）は25日、富田公隆市議会議長を議長室に訪ね、27日付で辞職する意向を伝えた。市職員の既婚男性とラブホテルで面会した問題の責任を取ったとみられる。複数の市議が明らかにした。議会7会派は小川氏の辞職見込みが低いとみて、27日招集の定例会本会議で不信任決議案を提出する方針で、可決される公算が大きかった。市選挙管理委員会によると、議長が選管に通知した翌日から50日以内