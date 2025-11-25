鏡を見るたびに気になる毛穴やくすみ、ふと笑った瞬間に目立つ目まわりの小じわ……アラサーになると増えていく?肌の気がかり?は、ひとつだけじゃありません。揺らぎがちな素肌を、内側から育てるように整えたい！そんな思いに寄り添ってくれる肌育ケアとして、今注目を集めているのが「水光注射」です。今回は、確かな技術力で知られる「自由が丘クリニック」の坂田芳洋先生に、水光注射のリアルな効果や強みについて伺いました