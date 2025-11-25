俳優の上戸彩（40）が25日、東京・増上寺で行われたディズニー・アニメーションの新作映画『ズートピア2』（12月5日公開）の『ZOOJOJI 大ヒット祈願イベント』に登壇。会場の増上寺に感謝した。【集合ショット】カワイイ…！大きな人参を持って登場した上戸彩＆山田涼介らこのイベントは『ズートピア』の“ZOO”にちなみ、増上寺（ZOOJOJI）で開催。境内は緑色にライトアップされるなど『ズートピア』一色となった。上戸は「