似鳥沙也加の最新電子作品『ふれあ、』『ふりる。』が、11月21日（金）に2冊同時発売される。 似鳥沙也加『ふれあ、』 似鳥沙也加『ふりる。』 2022年発売の1st写真集『Ribbon』は6度の重版、続く2nd写真集『Colon』も重版を重ね、楽天Kobo電子書籍Awardでは3年連続受賞。さらにAward史上初となる“殿堂入り”という快挙を達成した似鳥沙也加。令和のグラビア界を象徴する一人として、デジタル写真集市場を大きく牽引する存