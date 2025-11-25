「Gastronomy Voyage −TOSA−」イメージウェスティンホテル仙台は、日本各地にスポットライトを当てたディナーコース「Gastronomy Voyage（ガストロノミー ボヤージュ）」をレストラン シンフォニー（26階）で提供する。新春の来年1月9日〜3月12日の期間は、高知県へフォーカス。豊かな自然が育む山の食材や、東シナ海から太平洋岸に沿って北上する黒潮が生み出す海の幸に、同ホテル レストランシェフ白川氏のアレンジを加えたコ