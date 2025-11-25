矢野経済研究所は、国内の化粧品市場を調査し、製品カテゴリー別や流通経路別の動向、参入企業動向、将来展望を明らかにした。その結果、2024年度の国内化粧品市場規模は前年度比104.1％の2兆5800億円に達した。国内化粧品市場は需要増加と製品の高単価化が進んだことで好調に推移している。2024年度は生活者の外出機会の増加によって化粧品需要が増加したことや、プレミアムと呼ばれる製品を中心に化粧品の高単価化が進んだことに