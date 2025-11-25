DJIが11月18日に発売したアクションカメラの新製品「Osmo Action 6」のレビューをお届けします。f/2.0〜f/4.0の可変絞りに対応する初めてのアクションカメラで、1/1.1インチ スクエアCMOSセンサー、2.4マイクロメートル相当の大型ピクセルサイズにより画質を向上しているのが特徴。作例は旅先での撮影を中心にまとめてみました。可変絞りにより幅広いシーンに対応するアクションカメラ視野角155°で、f/2.0〜f/4.0の可変絞りのレン