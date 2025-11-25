ウォルト・ディズニー・ジャパンは、2025年12月5日より映画『ズートピア2』を全国劇場公開します。公開を目前に控えた11月25日、東京・港区の増上寺にて「ZOOJOJI大ヒット祈願イベント」が開催されました。 ウォルト・ディズニー・ジャパン『ズートピア2』ZOOJOJI大ヒット祈願イベント 開催日：2025年11月25日(火)開催場所：大本山 増上寺（東京都港区芝公園4-7-35） 『アナと雪の女王』以来の記録的なヒット