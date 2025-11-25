「玄関に塩と油が撒かれている」と虚偽の110番通報をして、警察の業務を妨害したとして69歳の女が逮捕されました。 偽計業務妨害の疑いで逮捕されたのは、多治見市旭ケ丘の無職の女（69）です。 警察によりますと女は今年10月23日から11月2日までの間、110番通報で3回にわたって「玄関に塩と油が撒かれている」「玄関の入り口にベタベタの液体が撒かれている」と、虚偽の内容を話して多治見警察署の警察官に警戒をさせ