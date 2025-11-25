第一屋製パン（以下、第一パン）は、人気商品の「アップルリング」シリーズと「オールドファッションドーナツ」シリーズの計6品を期間限定でクリスマスデザインパッケージに変更し、12月1日〜12月25日まで販売する。「アップルリング」シリーズは、ふわふわのパンとシャキシャキのりんご、甘いシュガーアイシングのトッピングが組み合わさった、やさしいおいしさの菓子パンとなっている。「アップルリング」は、1982年の発売当初か