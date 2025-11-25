高市首相と米国のトランプ大統領は２５日、電話で会談した。首相は、２４日夜の米中首脳電話会談で中国側が提起した台湾問題を巡り、日本政府の立場を説明したとみられる。トランプ氏は米中会談を含む最近の米中関係について伝えた。両首脳は日米同盟の強化も議論し、現在の国際情勢下で緊密に連携していることを強調した。会談は、米側からの要請で約２５分間行われた。首相は会談後、首相官邸で記者団に「同盟強化やインド太