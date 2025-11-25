ガールズグループ・HANAが25日、都内で行われた「THE ONES TO WATCH 2025」授賞記者会見に出席。個性際立つ衣装で魅了した。HANAHANAはアーティスト・プロデューサーのSKY-HIがCEOを務めるプロダクション「BMSG」と、ラッパー・シンガーのちゃんみなが共同で行った女性グループオーディション「No No Girls」から誕生した「BMSG」初のガールズグループ。CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAからなる7人組で、今年4