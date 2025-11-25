当時12歳のタイ国籍の少女が、都内のマッサージ店で違法に働かされていた事件。タイ現地を取材すると、人身取引の実態の一端が見えてきました。【画像を見る】タイ国内のSNSには…「日本14日間で6万バーツ（約30万）」12歳タイ少女の事件から見る「人身売買問題=世界の問題」高柳光希キャスター:タイ国籍の12歳少女が、都内マッサージ店で性的サービスをさせられていた問題。9月、少女が東京入管に駆け込み、事件が発覚しました。