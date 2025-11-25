女優上戸彩（40）が25日、東京・港区の増上寺で、日本版声優を務めた映画「ズートピア2」（12月5日公開）のZOOJOJI大ヒット祈願イベントに登場した。動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園「ズートピア」を舞台にしたディズニー・アニメーションの最新作。上戸はいつも前向きで頑張り屋なウサギの警官・ジュディの声を担当した。「パート1から9年たち、ストーリーの中ではまだニックとバディを組んで1週間しかた