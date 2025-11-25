試してみたいけど、値段やどの施術がいいかなど、気になることがいっぱいの美容医療。そこで今回は、Ray♥Campus Girl・江口瑚乃果さんとともに、美容クリニックでの診察から施術までを体験レポート！施術の進み方や金額まで、気になるアレコレを教えちゃいます♡美容クリニック体験レポRay♥Campus Girlがトライ！どんなふうに施術が進むの？金額は？など、気になることがたくさん！そこで、肌悩みを抱える読者の