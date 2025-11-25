胎内市の飯豊連峰の山中で男性の遺体が見つかりました。警察は男性がクマに襲われた可能性もあるとみています。飯豊連峰では11月23日から登山に訪れた新潟市の男性と連絡が取れず25日の朝から捜索が行われていました。男性の遺体が見つかったのは胎内市の飯豊連峰の登山口から約1.2キロメートル離れた山中です。警察などによりますと飯豊連峰では、11月23日から新潟市西区に住む男性が登山にでかけたまま連絡が取れなくなっ