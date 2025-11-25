大韓航空は、名古屋/中部〜釜山線を11月30日から12月31日まで期間運休する。現在は1日1往復を、ビジネスクラス8席とエコノミークラス165席の計173席を配置したボーイング737-900ER型機で運航している。所要時間は名古屋/中部発が1時間40分、釜山発が1時間25分。同路線かこの他に、ジンエアーが火曜を除く週6往復を運航している。■ダイヤKE2134名古屋/中部（15：20）〜釜山（17：00）KE2133釜山（12：55）〜名古屋/中部（14：2