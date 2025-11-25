芸能事務所「ApolloBay」が24日、千葉・松戸森のホール21で、創立5周年を記念しファンに感謝の気持ちを込めたイベントを開催。青山なぎさ、荒井瑠里、石川翔、内田将綺、株元英彰、鈴原希実、伊達さゆり、月音こな、後本萌葉、堀内まり菜といった多くの声優、俳優が出演した。まずはV6の「WAになっておどろう」を全員で歌唱。内田と石川は客席に降りて、ファンと交流をはかるなど、イベント冒頭からお祭り騒ぎ。オーディエン