聴覚に障害のあるアスリートの祭典・デフリンピックは25日、酒田市出身の斎藤心温選手が日本代表として出場するサッカー男子の決勝戦が行われ、日本はトルコに1対2で敗れました。これによって日本の今大会での最終順位は2位で、銀メダルとなりました。デフリンピックサッカー男子で日本がメダルを獲得したのは今回が初めてです。