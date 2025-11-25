2025年11月上旬より、株式会社i.Dから新商品「ぽかぽかカイロコットンインナー」が登場！コットン100％を使用したこのインナーは、肌に優しく、冬の冷え対策にもぴったりです。特殊技術で、コットン本来の吸湿発熱性を高め、最大3.7℃の温感上昇を実現！クルーネックとUネック9分袖の2タイプから選べ、シンプルで女性らしいデザインが魅力。肌にやさしく、静電気も防ぐこのインナーで、寒い季節も快適に&#