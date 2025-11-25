Cardinalsが、新曲「Barbed Wire」を配信リリース。また、MVも公開となった。 （関連：【映像あり】Cardinals、デビューアルバム『Masquerade』収録「Barbed Wire」MV） 本楽曲は、来年2月にリリース予定のデビューアルバム『Masquerade』からの4曲目となる先行シングル。フロントマンのユアン・マニングは、楽曲について「この曲は我々の街の歴史と、その昔サウスゲートブリッジに建っていた