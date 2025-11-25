家庭と両立しながら働くことのできるパート。旦那さんの扶養内でパート勤務しているママもいるのではないでしょうか。扶養内と言いつつも、「このくらいはお給料がほしい」という目安も考えて、勤務希望やシフトを出しますよね。ママスタコミュニティには「シフトを減らされた。今回で3回目」というタイトルで、パート先のシフトに関する不満が寄せられました。『2回目のときはシフトを作る人に言って、数ヶ月間は通常通りだった。