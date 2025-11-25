山形市によりますと、25日の午後3時ごろ、山形市泉町地内の河川敷でクマ2頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所 泉町地内の河川敷では、25日の午前にもクマのような動物2頭が目撃されていました。 市が注意を呼びかけています。 ■目撃場所（25日午後3時） ■21日～25日のクマ目撃情報（山形市） 11月25日（火曜）午後3時00分ごろ泉町地内の河川敷にてクマ2頭を目撃11月25日（火曜）午前11時00分ごろ泉町