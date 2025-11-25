大分県大分市佐賀関で起きた大規模な火災は25日で発生から1週間です。 依然として鎮火には至っておらず、避難所となっている佐賀関市民センターには100人以上が身を寄せています。 避難所に別府温泉 こうした中、避難所に移動式の温泉施設が設置され、25日夕方、早速入浴を楽しむ人たちの姿が見られました。 佐賀関の避難所の近くに設置された大きなテント。移動式の温泉施設です。 中には湯舟があり、